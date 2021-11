"Podróże Julki i Krzysia. Zamki Polski Południowej" zachęcają najmłodszych do zwiedzania Polski. Nowa książka Marka Marcinowskiego

Marek Marcinowski to autor pochodzący z Jastrzębia Zdroju. Swoją twórczość rozpoczął od książki dla dorosłych “Wiele do stracenia”. Następnie rozpoczął pisanie treści dla dzieci. Debiutem w tej kategorii była książka “Kosmoliski” wydana w kilku językach, po niej ukazały się “Ekoliski”. Teraz przyszła pora na “Przygody Julki i Krzysia. Zamki Południowej Polski”. Książki pisane przez literata to głównie beletrystyka. Cechą charakterystyczną są quizy i zadania dla dzieci pojawiające się na końcu dzieł autora.

Podróże Julki i Krzysia. Zamki Polski Południowej są już dostępne w księgarniach

Oficjalna premiera najnowszej książki Marcinowskiego “Podróże Julki i Krzysia. Zamki Polski Południowej” przypada w niedzielę, 28 listopada, jednak już teraz bajkę można znaleźć w niektórych księgarniach.

W swojej książce pisarz opisuje przygody dwójki młodych bohaterów podróżujących po zamkach Polski południowej m.in. w Będzinie, Krakowie, Mosznej czy Łańcucie.