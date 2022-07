Podsumowanie 1H 2022 w GK Murapol: sprzedaż odporna na zawirowania rynkowe oraz blisko 45 proc. wzrost przekazań mieszkań Materiał informacyjny Grupy Murapol

W okresie od stycznia do czerwca br. Grupa Murapol podpisała 1 426 umów deweloperskich i przedwstępnych odnotowując zaledwie 4,4 proc. spadek r/r. W analizowanym okresie klucze do swoich mieszkań odebrało 1 370 klientów wobec 947 w 2021 r. Grupa postawiła do dyspozycji klientów kolejnych 2 106 mieszkań w 9 miastach.