Podsumowanie 1Q 2022 w GK Murapol: stabilna sprzedaż, wysokie przekazania oraz stale uzupełniania i powiększana oferta lokali

W pierwszym kwartale br. GK Murapol wprowadziła do oferty 1 080 mieszkań w dwóch nowych inwestycjach oraz kolejnych etapach już oferowanych projektów nieruchomościowych. W 1Q 2022 oferta GK Murapol obejmowała blisko 3,5 tys. lokali mieszkalnych dostępnych w 22 inwestycjach w 15 miastach.

Najwięcej, bo o 249 mieszkań GK Murapol zwiększyła ofertę w Poznaniu, gdzie do dyspozycji klientów postawiła kolejne dwa budynki Murapol Zielonego Żurawińca realizowanego przy ul. Sielawy. Ofertą 208 lokali Grupa powróciła do Tychów, gdzie rozpoczęła komercjalizację nowej inwestycji – Murapol Osiedle Fit, powstającej przy al. Bielskiej. 190 kolejnych mieszkań w 5 budynkach trafiło do oferty w Siewierzu. W Krakowie deweloper uruchomił komercjalizację kolejnych dwóch budynków ze 157 mieszkaniami w inwestycji realizowanej przy ul. A. Vetulaniego – Murapol Parki Krakowa. O 110 lokali zwiększyła się gdańska oferta GK Murapol w dwóch budynkach tamtejszego projektu – Murapol Osiedle Zdrovo 2. W Toruniu uruchomiona została komercjalizacja kolejnych dwóch budynków Murapol Osiedla Smart, realizowanego przy ul. H. Strobanda, w których do dyspozycji klientów trafiło kolejnych 100 mieszkań. Murapol Jagodno Park to nowa inwestycja wprowadzona do sprzedaży we Wrocławiu. W pierwszym budynku zaoferowanych zostało 66 lokali mieszkalnych.