Podsumowanie akcji „Paczka dla Seniora”. Sosnowiecka Lewica odwiedziła z prezentami osoby starsze i samotne Adam Tobojka

Michał Wcisło

Sosnowieccy przedstawiciele Lewicy w okresie świątecznym przywdziali czapki Mikołaja, by wnieść do domów starszych, samotnych mieszkańców miasta nieco radości w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wszystko w ramach akcji „Paczka dla Seniora”, do udziału w której działacze zaprosili wszystkich mieszkańców Sosnowca.