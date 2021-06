Podwójne zderzenie Boeinga 737 z ptakiem. Samolot dwa razy startował z lotniska w Pyrzowicach. Ostatecznie podróżnych zabrał Embraer 195

Pechowy start Boeinga 737 z Katowice Airport

Piloci Boeinga 737, który startował w niedzielę 20 czerwca z lotniska w Pyrzowicach, mieli prawdziwego pecha. Samolot wystartował z pasażerami, którzy podróżowali do Macedonii. Chwilę po starcie, w samolot uderzył ptak. Maszyna musiała lądować - taka jest bowiem procedura - po takim powietrznym zderzeniu.

Okazało się, że nic nie zostało uszkodzone i wkrótce samolot mógł ponownie wystartować. Piloci i pasażerowie mieli jednak pecha. Samolot ponownie uderzył w ptaka. Maszyna z powrotem lądowała na lotnisku w Pyrzowicach. Tym razem Boeing 737 nie miał tyle szczęścia. Mechanicy zdecydowali, że nie może ponownie wystartować.

- Po pierwszym zderzeniu z ptakiem, mechanik dopuścił samolot do dalszego lotu. Samolot wystartował, po czym ponownie zderzył się z ptakiem. Po wylądowaniu mechanik stwierdził, że jest wymagana naprawa, dlatego z Warszawy przyleciał samolot zastępczy, w którym pasażerowie kontynuowali podróż do Macedonii. Podstawiony został do Pyrzowic Embraer 195 - wyjaśnia Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy LOT-u.