Podwyższenie mandatów i powiązanie z polisą OC to przełom cywilizacyjny - ocenia Łukasz Zboralski, eksper ds. bezpieczeństwa

- To jest kolejny cywilizacyjny przełom, tak jak było nim wprowadzenie pierwszeństwa pieszych na pasach. Przez dwadzieścia lat nikt nie miał odwagi urealnić wysokości kar. Odwołam się tutaj do badań naukowych. Zbadano na przykład, jak wysokość grzywny wpływa na ilość wypadków. Oszacowano, że podwyższenie grzywien o co najmniej 50 procent, wiąże się ze spadkiem ilości wypadków od pięciu do 10 procent. A śmiertelnych do 12 procent. To sporo. Z innych badań wynika, że podniesienie wysokości kar o jeden procent skutkuje zmniejszeniem liczby wypadków zaledwie o jedną dziesiątą procenta. Warto więc podjąć wyzwanie - przekonuje Zboralski.