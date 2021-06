Pogoda: Lato przyjdzie wcześniej! Przed nami upały do 31 st. C. Co mówi prognoza pogody IMGW na 14-20.06.? TK

Druga połowa tygodnia będzie stała pod znakiem słońca i upałów - zapowiedzi tego, co może nas czekać latem 123RF

Pogoda w kolejnym tygodniu czerwca będzie niezwykle łaskawa, a końcówka kalendarzowej wiosny to będzie już prawdziwe lato. Przed nami tydzień z upalną pogodą i przyjemnym ciepłem. A to tylko zapowiedź tego, co przed nami. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW na kolejny tydzień czerwca. 14-20.06. to będą piękne dni.