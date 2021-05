Pogoda na czerwiec 2021. Lato oznacza upały i burze. Co mówi prognoza pogody IMGW? TK

Pogoda na czerwiec 2021 zapowiada się optymistycznie. Prognoza pogody na czerwiec w Polsce jest obiecująca. Dane pogodowe IMGW wskazują, że będzie to miesiąc ciepły i suchy. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują w czerwcu urlop, czy wyjazd na wakacje. Lato 2021 może w końcu okaże się łaskawe po karuzeli pogodowej, jaką mieliśmy dotychczas. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW na czerwiec 2021.