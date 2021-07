Pogoda na dziś. Przed nami fala gwałtownych nawałnic z gradem i silnym wiatrem. Burze i upały dadzą nam popalić. Sprawdź prognozę IMGW TK

Pogoda na 12-18 lipca będzie zmienna. Upały przeplatać będą burze. Nawałnice przechodzące przez Polskę przyniosą opady gradu i silne porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę. We znaki da się nam również temperatura, która lokalnie sięgać będzie nawet 33 stopni Celsjusza. Koniec tygodnia przyniesie nieznaczne ochłodzenie, lecz w dalszym ciągu będzie burzowo. Gorące natomiast mają być noce, co dodatkowo będzie dla nas uciążliwe. Sprawdź prognozę pogody IMGW.