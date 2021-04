Pogoda na majówkę 2021: W końcu ciepło i powyżej 20 st. Celsjusza. Prognoza pogody IMGW daję nadzieje na przyjemną majówkę

OBEJRZYJ GRAFIKI I TABELE POGODOWE OD IMGW SPRAWDŹ, CO PRZYNIESIE POCZĄTEK MAJA

Model IMGW-TWS wykonuje prognozę zakresu minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza, jaka powinna wystąpić w okresie jednej dekady miesiąca (10 dni). W przypadku obliczeń dla pierwszej dekady maja (01-10.05) model wskazuje, że najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju oraz w górach. Temperatura minimalna w tych regionach oscylować będzie od -1°C do 9°C (w szczytowych partiach górskich od -6°C do 5°C).

Nieco wyższe wartości temperatury minimalnej od 1°C do 11°C kształtować się powinny w pozostałych częściach kraju. Miejscami w centrum i na zachodzie, zwłaszcza na Ziemi Lubuskiej, możliwa temperatura minimalna w zakresie od 3°C do 12°C.

Według modelu IMGW-TWS najcieplej będzie głównie w południowych, zachodnich i centralnych regionach Polski. Temperatura maksymalna wahać się tam będzie od 12°C do 24°C. Niższych wartości temperatury maksymalnej od 9°C do 21°C spodziewać się można przeważnie na północy i w górach (w szczytowych partiach od -1°C do 10°C).