Pogoda na październik 2021. Złota jesień zawita do Polski. Przed nami ciepły i suchy miesiąc. Prognoza pogody napawa optymizmem

Pogoda na październik. Zawita złota polska jesień?

Wiele wskazuje na to, że październik będzie miesiącem, w którym odczujemy na własnej skórze, co to znaczy złota polska jesień.

Jak przewiduje serwis fanipogody.pl możliwa jest dominacja wyżów barycznych, co oznacza, że dziesiąty miesiąc roku będzie:

suchy i ciepły,

z opadami mieszczącymi się w normie wieloletniej.

Niże z kolei, które prowadzić będą do dużej zmienności pogody pojawiać się mają okazjonalnie.

Pomimo łaskawej pogody możliwe są jednak przymrozki i pierwsze opady śniegu - głównie w górach. Nie jest to jednak żadną anomalią jesienią.

Długoterminowa prognoza pogody na październik IMGW

Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020*. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w normie. Na zachodzie możliwa suma opadów poniżej normy.