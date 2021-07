Pogoda na sobotę: odpoczniemy od upałów i burz. Może za to popadać. Jaka temperatura będzie 10 lipca na Śląsku?

Pogoda: dziś odpoczniemy od upałów, burz. Może za to popadać. Jaka temperatura będzie na Śląsku?

Wygląda na to, że pogoda daje nam odetchnąć. Prognozy na sobotę, 10 lipca wskazują, że będzie to jeden z pierwszych dni od dłuższego czasu, w którym nie będą nam towarzyszyć afrykańskie upały. Pojawi się za to dość duże zachmurzenie. Może również popadać.