Pogoda na weekend: Przed nami chłodne i burzowe dni. To przez polarne powietrze. Prognoza pogody IMGW na 21-23 maja

Pogoda na weekend nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Przede wszystkim nie będzie przełomu, który miałby przynieść długo wyczekiwane, przyjemne ciepło. Nastawić się należy raczej na chłód, zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu oraz burze. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW na 21-23 maja 2021.

Pogoda: Przed nami chłodny i burzowy weekend Najbliższe dni nie przyniosą dużych zmian w pogodzie. Nadal będzie napływało z zachodu i południowego zachodu wilgotne i niezbyt ciepłe powietrze polarne morskie. Zachmurzenie będzie zmienne, okresami przelotnie popada, miejscami wystąpią też burze. Pogoda na piątek 21 maja Polska będzie w zasięgu niżu znad Morza Północnego, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód frontu okluzji. Napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosnąć.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, od godzin okołopołudniowych miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C, w strefie nadmorskiej około 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz porywy do 90 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie oraz w centrum regionu możliwe również burze. Prognozowana wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Podczas burz porywy do około 65 km/h. Olsztyn 17°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, przejściowo porywisty, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie rano małe i umiarkowane, później duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w obszarach podgórskich od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) miejscami opady deszczu. Temperatura od 3°C do 5°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu, w Tatrach również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C, na szczytach Tatr około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, po południu wzmagający się do silnego, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

Pogoda na sobotę 22 maja Polska będzie w zasięgu niżu znad Morza Północnego, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód frontu atmosferycznego. Napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosnąć.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C.Wiatr slaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 65 km/h.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Na Górnym Śląsku prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C, w rejonach podgórskich Beskidów od 14°C do 16°C. W szczytowych partiach Sudetów temperatura około 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, na szczytach Tatr około 3°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.

Pogoda na niedzielę 23 maja Polska będzie w zasięgu niżu znad południowej Szwecji, od Polesia po Śląsk będzie przebiegała strefa pofalowanego frontu. Z zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, nad morzem około 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

