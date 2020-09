Pogoda na wrzesień. Prognoza długoterminowa miesięczna. Opady, temperatura, zachmurzenie. Koniec burz, wracają mgły i gołoledź

Logicznie rzecz biorąc, nadzieja na dalszy ciąg ładnego lata jest całkowicie uzasadniona. Tym bardziej że w ostatnim dwudziestoleciu pojawiła się pewna prawidłowość: we wrześniu notujemy typowo letnie temperatury. W 2018 i 2019 było wręcz gorąco i notowaliśmy rekordowe temperatury – powyżej 30 st. C.

Da się zauważyć, że powoli przesuwają się nam pory roku, co skutkuje tym, że złota polska jesień na dobre gości w naszym krajobrazie nawet do końca października, a listopad bywa wciąż ciepły, czego doświadczamy np. 1 listopada.

Co ważniejsze – przestaną nas straszyć groźne burze, bo chociaż pod koniec lata również się pojawiają, to jednak ich dynamika jest dużo mniejsza. Będzie też dużo błękitnego nieba i niewiele opadów.

Pierwsza dekada września zapowiada się bardzo ładna - z przewagą temperatur w granicach 25-27 st. C, ale możemy się też spodziewać upałów ok. 3-4-5 września z temperaturą ponad 30 st. C.

Wspomniane pierwsze jesienne chłody wystąpią w trzeciej dekadzie miesiąca, choć ona także będzie słoneczna, ale i dość sucha, jak na potrzeby rolników i leśników. Po 20 września na termometrach coraz częściej zobaczymy słupek rtęci zatrzymujący się poniżej 20 kreski.

Owe przygruntowe przymrozki, to taka „uroda” jesieni, choć nie tylko, bo jak powiada przysłowie: „Od świętej Hanki (26 lipca) zimne wieczory i ranki”. Często bywa tak, że nawet dzień z temperaturą dochodzącą do 30 st. C, zaczyna się porannymi przygruntowymi przymrozkami. Oszronione nocą samochody – nawet pod koniec sierpnia i na początku września – to nie jest żaden wybryk natury.

Warto przypomnieć, że we wrześniu w Polsce zdarzały się rekordowo ciepłe lub chłodne dni. Na przykład w 1 IX 2015 r. w Tarnowie zanotowano maksymalną temperaturę w Polsce: plus 36,8 stopnia C. Natomiast 29 IX 1970 r. w Jabłonce było minus 6,4 st. C.