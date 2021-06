Pogoda w czerwcu poczęstuje nas eksplozją gorąca. Nadciągają upały i długo wyczekiwane ciepło. Sprawdź pogodę na czerwiec TK

Pogoda w czerwcu w końcu ma przynieść długo wyczekiwane ciepło i upały. Pojawiają się głosy, że czeka nas prawdziwa eksplozja gorąca. To dobra informacja, gdyż do tej pory było chłodno, a ciepło nie utrzymywało się dłużej, niż kilka dni. Czerwiec ma to jednak zmienić, a pogoda w końcu odda nam to, co zabrała w ostatnim czasie. Sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni.