Pogoń Grodzisk Maz. - Ruch Chorzów 0:1 NA ŻYWO, RELACJA LIVE Niebiscy faworytem w starciu beniaminków

Pogoń Grodzisk Maz. - Ruch Chorzów na żywo, relacja live

56' - Kontra Ruchu, który wyszedł we trójkę na dwóch obrońców rywali, ale Foszmańczyk zamiast strzelać próbował kiwać, a gdy już oddał strzał to był on za słaby

53' - Wójtowicz z Foszmańczykiem rozklepali obronę Pogoni na prawej stronie boiska. Ten pierwszy dośrodkował w pole karne, ale Biskup uderzył nad poprzeczką

Asystę przy tym golu prostopadłym podaniem zaliczył Tomasz Foszmańczyk

48' - 0:1 Łukasz Janoszka wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem, choć miał przy tym sporo szczęścia, bo bramkarz był bliski wybicia mu piłki, tyle że trafił w nogę Ecika i futbolówka wtoczyła się do siatki

47' Po podaniu Kowalskiego w polu karnym znalazł się Mokrzycki, ale strzelił bardzo niecelnie

Kibice Ruchu szczelnie wypełnili sektor gości na stadionie w Grodzisku