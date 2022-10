Pogoń Szczecin - Piast Gliwice WYNIK Pierwszy gol Rauno Sappinena. Gliwiczanie popsuli urodziny trenera Portowców

Piast Gliwice pojechał do Szczecina mając trzy porażki z rzędu oraz serię pięciu spotkań bez zwycięstwa. Pogoń była niepokonana u siebie i chciała się odkuć za porażkę ze Stalą w Mielcu 4:2. W dniu meczu 44. urodziny obchodził trener szczecinian Jens Gustafsson. W drużynie gości zabrakło kontuzjowanego Damiana Kądziora.

Pierwszy gol Sappinena w PKO Ekstraklasie

Drużyna gospodarzy niesiona głośnym dopingiem od pierwszego gwizdka ruszyła do ataku. Piast przetrwał kwadrans szturmu i zadał niespodziewany cios. Z prawej strony piłkę w pole karne posłał Tomasz Mokwa, piłka po odbiciu się od Damiana Dąbrowskiego dotarła do Rauno Sappinena, który uderzył bez przyjęcia. To była pierwsza bramka Estończyka w polskiej Ekstraklasie.

