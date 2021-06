Pogoria III w Dąbrowie zatłoczona nawet w środku tygodnia. Plażowicze szukają ochłody nad wodą. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy

NOWE Chorzów. Policja zatrzymała 29-latka. Włamał się do salonu fryzjerskiego. Wcześniej okradł pobliski bar

Za kradzież z włamaniem odpowie 29-letni chorzowianin. Mundurowi zatrzymali rabusia podczas włamania do salonu fryzjerskiego. Jednak to nie koniec kłopotów mężczyzny, bowiem okazało się, że kilka dni wcześniej okradł pobliski bar. Złodziej dopuścił się przestępstw w warunkach tzw. recydywy, dlatego grozi mu teraz do 15 lat więzienia.