Pogoria Morsuje znów zanurzyła się w lodowatej wodzie. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego spotkania

W Stowarzyszeniu Pogoria Morsuje lodowate kąpiele to tylko wisienka na torcie całej filozofii. Pomysłów na propagowanie tej idei nie brakuje. Najnowszym jest akcja "Zimnosprawni".

Jej idea opiera się na propozycji:

Jeżeli masz:

trudności w poruszaniu się,

problemy ze wzrokiem, włącznie z całkowitą jego utratą,

fobię społeczną,

inne ograniczenie, które do tej pory powstrzymywało Cię przed skosztowaniem morsowania, to...

pomożemy Ci na miejscu. Zaaranżujemy spotkanie, również (a może przede wszystkim) poza godzinami klubowych akcji - tak, żebyś czuł/a się bezpiecznie, komfortowo, i żebyśmy mogli przy wejściu do wody poświęcić Ci całą swoją uwagę.

Pierwszym chętnym był Bartosz, który później na profilu facebookowym Pogoria Morsuje napisał:

"Super, że wyszliście z taką inicjatywą. Od kilku lat myślałem o tym, żeby spróbować morsowania, ale do tej pory - głównie ze względu na bariery architektoniczne - nie było okazji. Ciekawe doświadczenie, myślę że każdy choć raz powinien tego w życiu spróbować. Chociaż wczesniej wydawało mi się to nie do pomyślenia, teraz już wiem dlaczego morsowania może uzależniać, tym bardziej w takiej pozytywnej ekipie 😉 Jeszcze raz dzięki wielkie! Do zobaczenia wkrótce. Morsowanie z tą ekipą polecam dosłownie KAŻDEMU 🙂"