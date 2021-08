Pogrzeb 19-letniej Basi zgromadził tłumy ludzi. Zginęła przejechana przez autobus w wypadku w Katowicach

Ksiądz proboszcz Damian Copek, żegnając świętochłowiczankę, podkreślił, że to straszna tragedia, z którą tak trudno się pogodzić.

- Nie tak wartko płynie rzeka, jak nam szybko czas ucieka. Dla rodziny to teraz czas wielkiej żałoby. Przyszliśmy tu z ogromnej życzliwości, w nadziei, że nasze modlitwy za śp. Barbarę zostaną wysłuchane. Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Dziś jest czas, by podziękować śp. Barbarze za te chwile, za ten czas, który spędziliśmy z nią razem. Za spotkania. Za rozmowy. Może razem pracowaliście, razem chodziliście do szkoły, byliście sąsiadami. To też czas refleksji. By zadać sobie pytanie, co my robimy dziś, kim jesteśmy? Jaką drogą życia iść? Bo w każdym momencie możemy zostać powołani do tego, by spotkać się z Panem – mówił ks. Damian Copek.