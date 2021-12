Pogrzeb Andrzeja Rozpłochowskiego. Legendę Solidarności żegnały tłumy. Na uroczystości był także premier Mateusz Morawiecki

- Bez Andrzeja Rozpłochowskiego nie mielibyśmy dzisiaj Solidarności - mówił podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki. - To jego determinacja po 31 sierpnia 1980 roku doprowadziła do podpisania 11 września porozumienia katowickiego. Bez niego nie byłoby Solidarności jako związku zawodowego, który objął cały kraj. Jego wola i determinacja doprowadziły do tego, że Solidarność powstała - dodaje.