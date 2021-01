Pogrzeb Erwina Sówki w Katowicach. "Pokazał kolory katowickich dzielnic. Był autorytetem". Artystę żegnali przyjaciele i premier Morawiecki

- Potrafił się cieszyć z małych rzeczy. Pozostawił po sobie piękny dorobek artystyczny, pokazał kolory katowickich dzielnic. Dla nas był wielki autorytetem. Nauczył nas, jak się cieszyć życiem i choć nie ma go już dzisiaj z nami, to jego uśmiech pozostanie na zawsze.

- Jedna z szarf, przed chwilą zauważyłem, mówi „Wielkiemu Mistrzowi Erwinowi Sówce”. Rzeczywiście pan Erwin był wielkim mistrzem i pozostanie z nami jako wielki mistrz, ponieważ potrafił tworzyć sztukę prostą, a zarazem głęboką. Sztukę, która poruszała do głębi, szła w poprzek wielu trendom (…) Erwin Sówka stworzył coś niebywale oryginalnego, a zarazem pięknego. Jesteśmy mu za to wdzięczni, a ta wdzięczność pozostanie w nas na przyszłe pokolenia – podkreślał premier Morawiecki.

Przywołał też słowa Erwina Sówki, które – jak wskazywał duchowny - były świadectwem jego wiary zarówno w życiu, jak i dziełach. - Piękno ma Bóg, maluję więc dla niego i dla siebie. Mówię Bogu: chcę ci pokazać, jak odczuwam świat. Pragnę jak lustro oddać, to co stworzyłeś. Bóg wszystko wyprostował,człowiek zaś próbuje to znowu poplątać – cytował bp Szkudło.

To właśnie na kopalni Sówka dołączył do koła malarzy nieprofesjonalnych założonej przez Teofila Ociepkę. W skład Grupy Janowskiej oprócz Ociepki weszli m.in. Paweł Wróbel, Ewald Gawlik, Gerard Urbanek i najmłodszy w tym towarzystwie – Sówka.

Artysta był samoukiem, nie ukończył żadnej szkoły plastycznej, ale rysował od dziecka. Inspirował się krajobrazem Katowic, Śląska, dawniej także – podobnie jak malarze Grupy Janowskiej – okultyzmem. Nikiszowiec był miejscem, które na jego obrazach pojawiało się najczęściej. Tłumaczył to kiedyś tak: - Nikisz buduję na obrazach taki, jaki chcę, czasem od nowa, czasem poprawiam Zillmannów. Przeinaczam go tak, żeby pasował do moich kobiet. Bo kobiety i kobiece ciało pasują do tej architektury, dobrze się z nią komponują. W samym Nikiszu jest coś kobiecego, opiekuńczego - mówił.