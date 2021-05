Pogrzeb Krzysztofa Lato w Katowicach. Policja, straż i pogotowie pożegnały założyciela 112Katowice Służby Ratunkowe

Wszyscy zapamiętamy go jako człowieka otwartego, zaangażowanego, z poczuciem humoru.

- Pełen energii i pasji, zaangażowany w sprawy społeczne jak mało kto. Nie przypuszczałem, że zabraknie go tak szybko. Zawsze będę wspominał jego pozytywny odbiór rzeczywistości, jego luźne podejście do życia i uśmiech na twarzy mimo ciężaru choroby, z którą zmagał się od samego początku. Krzysiu jest wzorem do naśladowania w samozaparciu, dążeniu do osiągania własnych celów - wspomina jeden ze znajomych Laty na Facebooku.