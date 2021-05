Pogrzeb Lecha Motyki. "Był pełen zapału do pracy". Dyrektor Planetarium Śląskiego spoczął w Chorzowie

Kina studyjne Rialto i Światowid w Katowicach zapraszają na premiery i oscarowe filmy

21 maja to święto fanów kina, które będą mogły wznowić działalność po przerwie. Chociaż tylko jedna z dużych sieci kin postanowiła otworzyć się razu, gdy będzie to możliwe (Helios), to dobrych filmów nie zabraknie też w kinach studyjnych. Te do inauguracji przygotowywały się od kilku dni. - Mamy nadzieję, że od tej pory cieszyć się będziemy razem z naszymi widzami tylko z powodu świetnych filmów i znakomitych koncertów, które odbywać się będą na naszej scenie - mówi nam Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach. Zobaczymy tu m.in. film "Ojciec" - z oscarową rolą Anthony'ego Hopkinsa.