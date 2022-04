Pogrzeb Macieja Tetłaka, górnika KWK Pniówek i druha OSP Wisła Mała. Pożegnał go tłum ludzi

– To, co się stało, przerasta nasze ludzkie myślenie. 26 kwietnia właśnie w tym kościele zanoszono modlitwy dziękczynne za dar życia śp. Macieja, w jego 33. urodziny. Wtedy też odszedł do Pana. Zakończył swoją ziemską pielgrzymkę, można powiedzieć, że niesiony tą modlitwą – mówił bp Marek Szkudło, który przewodniczył mszy pogrzebowej, podkreślając, aby ufać, że był to dzień narodzin śp. Macieja dla Nieba.