Pogrzeb prof. Franciszka Kokota. Msza będzie 30 stycznia w katedrze w Katowicach. Wybitny lekarz spocznie na cmentarzu w Zabrzu-Rokitnicy

PILNE: 27.01.2021. Ważna dla wszystkich zmiana w programie 500 plus. Trzeba szybko złożyć nowy wniosek by zachować ciągłość wypłat

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. By zachować ciągłość wypłat nie można jednak zwlekać do czerwca, ale złożyć wniosek odpowiednio wcześniej. W przeciwnym przypadku pieniądze dotrą z opóźnieniem - miesięcznym lub dłuższym.