Pogrzeb Stanisława Płoskonia, byłego prezesa Górnika Zabrze. Spoczął na cmentrzu w Gliwicach

Stanisław Płoskoń zmarł w wieku 83 lat. Rządził Górnikiem Zabrze od 14 lutego 1996 do 16 lipca 2001, był także współwłaścicielem klubu. Należał do bardzo wyrazistych postaci czternastokrotnych mistrzów Polski. Jego pomeczowe rozmowy z piłkarzami przeszły do legend, podobnie jak wojny toczone z dziennikarzami i szefami konkurencyjnych zespołów.

Przejął Górnika w bardzo trudnym okresie, ratując go przed upadłością. Przekształcił go w Sportową Spółkę Akcyjną, a polityka transferowa pozwalała na bilansowanie budżetu. Wprowadził zabrzan w XXI wiek nie tylko w kontekście samego kalendarza.

W pamięci pozostał także jako biznesmen i filantrop. Prowadził pomagającą dzieciom Fundację Charytatywną Rodziny Płoskoń. Otrzymał Order Uśmiechu, Medal im. Henryka Jordana, a także Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Był także właścicielem Radia Flash, a przez wiele lat pracował w Ministerstwie Górnictwa.