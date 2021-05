Pogrzeb zamordowanego 11-latka z Katowic. "Pamiętajcie o naszym małym, wesołym synku". Niebo zapłakało nad chłopcem

Pogrzeb zamordowanego Sebastiana. Chłopca żegnały tłumy

To niewyobrażalna tragedia, która odcisnęła piętno na całej społeczności lokalnej. W sobotę, 29 maja, w kościele pw. św. Antoniego w Dąbrówce Małej, dzielnicy Katowic, odbyło się ostatnie pożegnanie 11-letniego Sebastiana. W ostatniej drodze towarzyszyli chłopcu najbliżsi, przyjaciele, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 47, do której chodził. Sebastiana żegnali także mieszkańcy Katowic i sąsiednich miast, którzy nie potrafią pogodzić się z tym, co spotkało chłopca. Na widok białej, małej trumny wielu nie potrafiło powstrzymać łez. Przed kościołem grała orkiestra.

W pogrzebie 11-letniego chłopca uczestniczyło tak wiele osób, że z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa SAR-CoV-2, nie wszyscy mogli wejść do środka kościoła św. Antoniego. Mieszańcy, najbliżsi i społeczność szkolna żegnali więc chłopca przed i w kościele.