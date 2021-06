Pokaz mody w Sosnowcu. Uczniowie Technikum nr 7 w CKZiU zaprezentowali obłędne kreacje. Szkoła świętowała 75-lecie

Trzeba mieć niesamowity pomysł i talent, by stworzyć kreatywne, a jednocześnie wygodne stroje. Uczniowie Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU w Sosnowcu przygotowali około 26 strojów w dwóch różnych kolekcjach. To była dla nich ciężka praca, szczególnie, że przerywana pandemią koronawirusa i różnymi obostrzeniami.

- Jestem bardzo kreatywną osobą i miałam dużo pomysłów na sukienkę. Pomysł przyszedł mi do głowy podczas siedzenia w domu w ramach pandemii. Zdecydowałam się na czerwony kolor, bo tiul w tym kolorze świetnie pasuje do obchodów 75-lecia. Na początku był stres, ale gdy już wchodziłyśmy na wybieg to czułam się spokojnie - mówi Julia Stępnik, uczennica pierwszej klasy.

Pierwsza z kolekcji to Tiulove Love. Cechuje je eksplozja kolorów, struktur i fraktur. To połączenie trudnych materiałów. Druga kolekcja była eklektyczna i nazywała się No One. Połączono tu piękne wieczorowe suknie z elementami męskiej koszuli, różnymi kolorkami sportowymi i ciężkimi butami typu combo. Nie można było zapomnieć także o awangardowych, abstrakcyjnych fryzurach, które zachwycały i zadziwiały publiczność swoją wyjątkowością i buntowniczością.

- Sukienkę wykonałam z dwiema koleżankami z klasy. Przeglądaliśmy materiały i dobieraliśmy je tak, by do mnie idealnie pasował. Tworzenie projektu zajęło mi ponad pół roku. Musieliśmy się sprężać, przez to, że w pandemii nie mogliśmy chodzić do szkoły i szyć - powiedziała Zuzanna Gołębiowska, również uczennica pierwszej klasy.