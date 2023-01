Polacy jeżdżą na mecze MŚ piłkarzy ręcznych w Spodku miejskim autobusem

"Elegancko autobusem miejskim na mecz 😎", "Ciekawe czy musieli kasować bilety. A może mieli miesięczny. 😂", "Jechali autobusem ZTM i się nie spóźnili? Cud!", "Ja rozumiem że może to nie popularność piłki nożnej by kazdy zespół miał oklejony autokar ale autobus miejski???" - to tylko niektóre przykłady ironicznych wpisów na Twitterze.

Okazuje się jednak, że korzystanie z miejskich autobusów to nie jest przypadek. Drużyny uczestniczące w MŚ w Katowicach mają do dyspozycji elektryczne autobusy Zarządu Transportu Metropolitalnego, co wyraźnie widać na zdjęciu. Są one oznaczone zielonym symbolem "100 procent electric".