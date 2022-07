Polarne lato w Laponii. Śnieżne pejzaże z reniferami w tle lub latem równie piękne krajobrazy błękitnych jezior

Ujście rzeki Tana do Tanafjordu

Finowie to nie Skandynawowie

Lato polarne z białymi nocami, ogromną ilością jagód i wskakiwaniem do krystalicznej, lodowato błękitnej, wody

Z każdym kolejnym krokiem, posuwając się w głąb Finlandii, odkrywałam jej inne oblicze. Przypłynąwszy do Helsinek promem z Tallińskiego wybrzeża, stanęłam w kraju niewymuszonej ekologii, poszanowania przyrody i życia blisko niej. Spotkałam prostych i szczęśliwych ludzi, żyjących skromnie a jednocześnie wykwintnie doświadczających świata. Ludzi odpoczywających po pracy w bibliotekach miejskich, hartujących swoje serca i myśli podczas długich wędrówek w terenie, uprawiających sporty, odpoczywających w saunach.

Niezaprzeczalnie prosta i dopasowana do stylu życia jest architektura tego kraju, w którym budynki pełnią role wyłącznie funkcjonalną. Przypadła mi do gustu ich rola – miejsc dających możliwość odpoczynku i relaksu, rozpieszczających swoich gospodarzy i ich gości. To kraj wielu „naj”: najcichszy, najdzikszy, najszczęśliwszy; kraj, w którym trudno znaleźć sprzeczności.