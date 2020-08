Policja i Sanepid przeprowadzili kontrolę w sklepie Auchan w Sosnowcu. Rozdawali mandaty zaufania

Policjanci z Sosnowca wręczali w Auchan mandaty zaufania

Przez kilka dni policjanci z Sosnowca wraz z pracownikiem sosnowieckiego sanepidu przeprowadzają kontrolę w centrach handlowych na terenie miasta. We wtorek 25 sierpnia odwiedzili Centrum Handlowe Plejada, w środę 26 sierpnia Centrum Handlowe Auchan, a w czwartek kontrola odbędzie się w Centrum Handlowym Plaza.

Akcja powstała dzięki współpracy pomiędzy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Podczas kontroli sprawdzane jest, czy klienci sklepów zachowują się właściwe i nie narażają innych osób.

- Dziś nie wręczamy mandatów. Pouczamy klientów sklepu, że powinni zasłaniać twarz i usta - mówiła nam Sonia Kepper, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Za niestosowanie się do zasad może grozić mandat do 500 zł. Ponadto w takiej sytuacji, inspektor sanepidu prowadzi również dochodzenie, w którym możemy zostać ukarani nawet do 30 tysięcy złotych. W ramach akcji wręczano specjalne ulotki z mandatem zaufania, w których opisane były najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać w miejscach publicznych.