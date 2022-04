Policja namierza zadymiarzy z meczu GKS Katowice - Widzew Łódź. Zatrzymano też kiboli gości

W środę podczas meczu GKS Katowice - Widzew Łódź doszło do olbrzymiej awantury. Kibice gospodarzy ostrzelali z "Blaszoka" sektor zajmowany przez gości, wyrywano krzesełka, palono szaliki.

Zdjęcia i filmy z awantur na meczu GKS Katowice - Widzew Łódź zobaczycie TUTAJ

Komunikat w tej sprawie wydała już śląska Policja:

W środę policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, a także katowickiego i łódzkiego oddziału oraz bielskiego poddziału prewencji zabezpieczali spotkanie drużyn GKS-u Katowice i Widzewa Łódź. Impreza masowa została zakwalifikowana jako mecz podwyższonego ryzyka. Już przed spotkaniem kibice Widzewa Łódź oraz Ruchu Chorzów połączyli swoje siły i przeszli ulicami w kierunku stadionu GKS-u. Przejście kibiców zabezpieczali nie tylko katowiccy, łódzcy i bielscy policjanci, ale również mundurowi z Chorzowa. Przemarsz kibiców na stadion katowickiej drużyny, który był nadzorowany przez policjantów, odbył się bez najmniejszych zakłóceń.

Niestety w trakcie trwania meczu na terenie sektora zajmowanego przez kibiców GKS-u Katowice doszło do naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pseudokibice katowickiej drużyny nie tylko rozłożyli flagę wielkoformatową na sektorze B, ale również odpalili materiały pirotechniczne, a także wystrzelili w kierunku sektora gości rakietnice oraz fajerwerki. W wyniku zachowania pseudokibiców oraz zadymienia murawy przerwano mecz. Katowiccy pseudokibice dopuścili się zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego poprzez wyrywanie krzesełek z sektorów i rzucanie nimi w kierunku pracowników ochrony organizatora znajdujących się w sektorze buforowym. Ponadto pseudokibice dopuścili się spalenia szalików klubowych sympatyków drużyny przyjezdnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych za bezpieczeństwo w trakcie takiej imprezy odpowiada jej organizator. Organizator imprezy, na którym spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania meczu piłki nożnej, nie zwrócił się do Policji o pomoc i swoimi siłami starł się przywrócić naruszony porządek. Przypominamy, że to służby porządkowe organizatora zobowiązane są, by usunąć osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu, czy regulaminem imprezy masowej. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, na teren imprezy masowej zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące m.in. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W trakcie zabezpieczenia zatrzymano 6 pseudokibiców Widzewa Łódź, którzy na terenie imprezy masowej posiadali narkotyki. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Obecnie trwają czynności z zatrzymanymi.

Katowiccy policjanci zebrali obszerny materiał dotyczący zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego na terenie imprezy masowej. Obecnie policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości stadionowej analizują nie tylko zabezpieczony monitoring stadionowy, ale również nagrania z policyjnych kamer i dronów w celu identyfikacji i zatrzymania pseudokibiców, którzy podczas środowego meczu dopuścili się popełnienia przestępstwa.