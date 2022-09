Policja po zadymie na derbach Ruch - Górnik Zabrze: Planowane są zatrzymania kiboli ZDJĘCIA

Raport Śląskiej Policji po Wielkich Derbach Śląska

"Wczoraj na stadionie przy ulicy Cichej w Chorzowie zostały rozegrane wielkie derby Śląska. Niestety mecz nie należał do spokojnych. Podczas spotkania doszło do ataku pseudokibiców na pracowników ochrony organizatora oraz do odpalenia materiałów pirotechnicznych. Trwa identyfikacja sprawców przestępstwa.