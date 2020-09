Policja szuka świadków pobicia studenta w autobusie linii 908N Katowice - Sosnowiec i publikuje portret pamięciowy sprawcy

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (28/29 sierpnia) w autobusie linii 908N jadącym z Katowic do Sosnowca. Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, stanął on w obronie innej zaatakowanej słownie osoby, przez co agresja napastnika skierowała się na niego. Został pobity, w wyniku czego doznał obrażeń ciała.