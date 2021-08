Policjanci w Zabrzu obezwładnili mężczyznę. "Panowie, on pije piwo 0,0". Nagranie policyjnej interwencji wywołało skandal

Na jednym z nich widać jak trzech mundurowych używa środków przymusu bezpośredniego wobec jednego z mężczyzn. W tle słyszymy, że "pił on tylko piwo zero procentowe". Na drugim z kolei jeden z policjantów popycha zatrzymanego, który w ręce trzyma wspomniane piwo.

W poniedziałek, 16 sierpnia, na grupie facebookowej "Zabrze dla każdego" udostępnione zostały dwa filmiki z interwencji policjantów w Zabrzu przy ul. 3-go Maja, do której doszło rano tego samego dnia.

Pod postem w mediach społecznościowych pojawiło się prawie 200 komentarzy, W większości użytkownicy krytykują zachowanie mundurowych. "Ja to widzę tak że ci policjanci z nagrania są osobami które wstąpiły w szeregi policji bo myślą że dzięki temu będą bezkarne" - napisał jeden z internautów. "Tak to jest jak do policji wstępują gówniarze, którzy myślą, że są Bogami" - dodała inna internautka (pisownia oryginalna zachowana).