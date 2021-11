Policjanci z Będzina uratowali 12-letniego chłopca. Zostali docenieni i wyróżnieni przez starostę będzińskiego

Będzińscy policjanci wyróżnieni przez starostę

A jak wyglądała cała sytuacja? Policjanci z będzińskiej patrolówki otrzymali zgłoszenie od dyżurnego jednostki, by pilnie udać się do jednego z mieszkań na osiedlu Syberka, gdzie w wannie znajdował się 12-letni, nieprzytomny chłopiec. Mundurowi po chwili zjawili się w mieszkaniu kobiety. Stróże prawa po wejściu do środka od razu otworzyli wszystkie okna, by przewietrzyć pomieszczenia, ponieważ zdawali sobie sprawę, że mogło dojść do zatrucia czadem.