Policjanci z Dąbrowy Górniczej wyjechali na granicę z Białorusią. W sumie oddelegowanych zostało tam 10 stróżów prawa

- Najbliższe dni nasi stróże prawa służyć będą, wspierając kolegów z garnizonu podlaskiego. Obydwaj spędzą poza domem sylwestra i nowy rok oraz najbliższe 14 dni, stojąc na straży bezpieczeństwa przy wschodniej granicy Polski. Niełatwa i wymagająca służba na miejscu, rozłąka z rodziną i inne okoliczności skłaniają, by szczególnie docenić to poświęcenie. Dzisiaj rano po raz kolejny kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego pożegnało dwóch swoich ludzi oddelegowanych do służby na granicy, dziękowano im za podejmowany trud, życzono także szczęśliwego powrotu do domów - przekazują dąbrowscy policjanci.