Policjanci znaleźli zwłoki dwóch kobiet w lesie w Romanowie pod Częstochową. To zaginione kobiety? Bartłomiej Romanek

Policjanci odnaleźli w poniedziałek 21 lutego zwłoki dwóch kobiet i martwego psa w lesie w Romanowie w powiecie częstochowskim. Niestety wszystko wskazuje na to, że to matka i córka z Częstochowy, które były poszukiwane przez policję od 10 lutego 2022 roku. - Musimy dokonać identyfikacji zwłok, ale wydarzenia, które doprowadziły nas do znalezienia zwłok każą połączyć ich odnalezienie ze sprawą zaginięcia - mówi prokurator Krzysztof Budzik z biura prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.