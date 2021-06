Policjant stracił broń w pościgu za bandytą w Mierzęcicach. Złodziej katalizatorów został osaczony

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 7 czerwca. W ramach akcji małopolskiej policji w rejonie Mierzęcic mundurowi próbowali zatrzymać samochód, w którym miał jechać podejrzany.

- Mężczyzna nie zastosował się do poleceń policjantów i chciał szybko odjechać. Jeden z policjantów dostał się do środka samochodu i próbował wyjąć kluczki ze stacyjki – mówi nam mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. - Doszło do szamotaniny, podczas której policjantowi wypadła broń. Podejrzany odjechał z nią, ale niedługo potem został zatrzymany, a broń odzyskana - dodaje policjant