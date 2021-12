Policjant wskoczył do stawu w Wodzisławiu, by z lodowatej wody ratować dzieci. Okazało się, że auto było puste

Kierowca okłamał policjanta, który rzucił się ratować dzieci do lodowatej wody

W tym aucie jest jeszcze trójka małych dzieci - takie słowa usłyszeli od mężczyzny, który swoim passatem wjechał do stawu, policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Jeden z mundurowych zareagował instynktownie, narażając swoje życie i zdrowie i natychmiast wskoczył do lodowatej wody. Chciał jak najszybciej wyciągnąć dzieci. Po chwili okazało się jednak, że w samochodzie utopionym w stawie, oprócz mężczyzny, nikogo nie było....

Kiedy policjanci udzielali mężczyźnie pomocy stwierdził on, że wpadł w poślizg i stracił panowanie nad pojazdem. Przekazał też, że w pojeździe znajduje się jeszcze trójka małych dzieci. - Po tej informacji jeden z mundurowych wskoczył do zbiornika i nie zważając na zagrożenie, próbował dostać się do środka pojazdu i wyciągnąć dzieci. Jak się okazało, w pojeździe nie było żadnych innych osób, co potwierdzili też strażacy, którzy przyjechali po chwili na miejsce - słyszymy w wodzisławskiej komendzie.