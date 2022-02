Policjant z KMP w Dąbrowie Górniczej po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który wjechał w inny samochód

Policjant od razu podszedł do samochodów, aby zobaczyć, co się stało i czy ktoś potrzebuje pomocy. Stróż prawa zauważył, że za kierownicą szarej skody siedział mężczyzna, który zachowywał się bardzo nerwowo i szybko opuścił swój samochód, po czym zaczął iść w kierunku klatki schodowej jednego z pobliskich bloków.

W ubiegłym tygodniu dąbrowski policjant po skończonej służbie w godzinach wieczornych udał się z żoną na spacer. W jego trakcie na jednym z osiedli usłyszał huk uderzenia dwóch pojazdów. Gdy się odwrócił, zauważył dwa pojazdy, między którymi doszło do kolizji.

Policjant podszedł do niego i zapytał, czemu oddalił się miejsca. Mężczyzna zaczął się nerwowo zachowywać i bełkotać. Stróż prawa zwrócił uwagę na wyczuwalną od niego woń alkoholu. Podczas rozmowy dąbrowski policjant przedstawił się oraz wylegitymował, jak się później okazało nietrzeźwemu kierującemu. Policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego o całym zdarzeniu poinformował oficera dyżurnego dąbrowskiej komendy, który na miejsce skierował patrol ruchu drogowego.

To kolejny przykład, gdzie czujność policjanta po służbie przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu pijanego kierowcy, który swoim nieodpowiednim zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze.