Policjant z Zawiercia zginął w koszmarnym wypadku. Był pod wpływem alkoholu. Sprawa powróciła i trafiła do prokuratury

Policjant z Zawiercia zginął w koszmarnym wypadku

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 31 stycznia, przed godziną 7.00. Z przekazanych przez policję informacji wynikało, że sierżant wracał nad ranem z nocnej służby. W pewnym momencie - pomiędzy miejscowościami Jasieniec i Ołudza w gminie Pilica w powiecie zawierciańskim - stracił panowanie nad samochodem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Jego pojazd dachował.

Mimo udzielonej pomocy, życia 28-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu. Informację o śmierci policjanta przekazała jeszcze tego samego dnia śląska policja, składając bliskim zmarłego wyrazy współczucia. Funkcjonariusz w policji pracował od blisko pięciu lat. Do września ubiegłego roku był związany z katowickim oddziałem prewencji, następnie trafił do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu do Wydziału Ruchu Drogowego. Osierocił dwójkę małych dzieci.