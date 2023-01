Policjant z Zawiercia zginął w koszmarnym wypadku. Sierżant Kamil Zasada miał 28 lat. Policja bada okoliczności zdarzenia Magdalena Grabowska

Na drodze powiatowej w miejscowości Jasieniec w gminie Pilica policjant z nieznanych przyczyn utracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze, gdzie uderzył w drzewo i dachował. Zawiercie 112 Zobacz galerię (5 zdjęć)

W wyniku wypadku drogowego do jakiego doszło w miejscowości Jasieniec zginął policjant z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 28-latek wracał po służbie do domu. Niestety do niego nie dotarł... Policja bada teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.