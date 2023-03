Policjantki ze Śląska. Ładne panie w mundurze to coraz częstszy widok. Zobaczcie zdjęcia kobiet, które pracują w komendach ZDJĘCIA

W śląskim garnizonie służbę prasową tworzą w większości panie. Od niedawna rzeczniczką prasową Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach jest częstochowianka podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, która zastąpiła na tym stanowisku wieloletnią rzeczniczkę, podinspektor Aleksander Nowarę, pochodzącą z Rybnika. W pięcioosobowym zespole wojewódzkim są jeszcze dwie kolejne panie - komisarz Magdalena Szust i komisarz Magdalena Żubertowska. Spośród 33 jednostek policji miejskich i powiatowych, w 17 rzecznikami lub pełniącymi obowiązki rzecznika prasowego są kobiety. Poznajcie je!

Rzeczniczka KWP w Katowicach - podkomisarz Sabina Chyra-Giereś

Rzecznik prasowa komendanta wojewódzkiego, podkomisarz Sabina Chyra-Giereś mówi, że już od dziecka wiedziała, co chce robić w życiu.

- Jako mała dziewczynka wpatrzona byłam w mojego tatę - policjanta, który był dla mnie niekwestionowanym autorytetem. Tata często zostawał w pracy po godzinach...zdarzało się, że przyjeżdżał wtedy po mnie i zabierał mnie ze sobą. Podczas gdy on zajmował się papierkową robotą, ja siadałam w sekretariacie i zajmowałam miejsce za maszyną do pisania. I tak się to chyba zaczęło. Bardzo dobrze czułam się w tym środowisku, w którym otaczali mnie sympatyczni ludzie w niebieskich mundurach… - podkreśla.