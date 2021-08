Policyjna mapa wypadków śmiertelnych w woj. śląskim. W tych miejscach giną ludzie Piotr Chrobok

Do ponad trzystu śmiertelnych wypadków doszło na polskich drogach od początku tegorocznych wakacji. Komenda Główna Policji, jak co roku w okresie letnim uruchomiła mapę wypadków drogowych zakończonych śmiercią. Jak wynika z policyjnych danych zaledwie piętnaście z nich miało miejsce w woj. śląskim. Gdzie do nich doszło? Zobaczcie w galerii!