Policyjny pościg w Pszczynie. Padło 9 strzałów. Kierowca chciał przejechać policjanta

- Gdy mężczyzna dojechał do blokady, to zamiast się zatrzymać, to próbował ją sforsować, a następnie próbował potrącić policjanta. Obecni na miejscu mundurowi byli zmuszeni do użycia broni palnej. Oddano 9 strzałów w kierunku pojazdu - dodaje sierż. Jadwiga Śmietana z pszczyńskiej policji.