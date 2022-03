Policyjny pościg za volkswagenem w Chorzowie. 31-latek uciekał, bo był pod wpływem narkotyków. Auto miało kradzione tablice rejestracyjne

Policyjny pościg za volkswagenem w Chorzowie

Całą listę można byłoby stworzyć z przewinień, które ma na sumieniu 31-latek z Katowic. A wszystko zaczęło się od próby zatrzymania kierowcy volkswagena do kontroli. Srebrny passat przykuł uwagę policjantów po tym, jak kierujący nim mężczyzna na widok radiowozu dodał gazu.

Dla mundurowych był to jasny sygnał, że jego kierowca ma coś na sumieniu. Postanowili to sprawdzić i zdecydowali się zatrzymać mężczyznę do kontroli. Ten jednak ani o tym myślał. Rozpoczął się pościg, w który zaangażowano wiele patroli.

- Informacja o prowadzonym pościgu trafiła do wszystkich policjantów zarówno w Chorzowie, jak i w miastach ościennych - informuje asp. szt. Sebastian Imiołczyk, rzecznik prasowy policji w Chorzowie.

Policyjne samochody goniące kierowcę też nie robiły na nim wrażenia. Liczba złamanych przepisów drogowych przez 31-latka rosła z każdym kolejnym pokonanym metrem.