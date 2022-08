Policyjny śmigłowiec nad Katowicami i Gliwicami. Maszyna zabezpiecza Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022

Śmigłowiec Bell 407GXi to jeden z trzech egzemplarzy, które trafiły do służby w 2020 roku w ramach Programu Modernizacji Policji. W porównaniu do swoich poprzedników (Bell 207) maszyna wyróżnia się przede wszystkim większą kabiną i czterołopatowym śmigłem oraz nową jednostką napędową.

- Wyposażony jest w cyfrową awionikę G1000H NXi Integrated Flight Deck firmy Garmin i silnik Rolls-Royce M250-C47E/4 FADEC o mocy ponad 700 KM z systemem cyfrowego sterowania i kontroli (FADEC). Dwuosobowa załoga może zabrać na pokład pięciu pasażerów. Maszyna może osiągać prędkość 246 km/h. Na jednym tankowaniu jest w stanie pokonać dystans 624 km - wylicza Śląska Policja.