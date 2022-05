Politechnika Śląska. EURECA-PRO Review Week w dniach 17-20 maja. Gliwice odwiedzą naukowcy i studenci z kilku europejskich uczelni. Paweł Kurczonek

Od 17 do 20 maja 2022 roku na Politechnice Śląskiej odbędzie się EURECA-PRO Review Week. Do Gliwic przyjadą naukowcy i studenci zrzeszeni w konsorcjum uczelni European University on Responsible Consumption and Production. Podczas spotkania podsumowane zostaną wspólne zadania realizowane w ramach międzynarodowego konsorcjum, omawiane będą również plany na najbliższą przyszłość.